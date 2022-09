Lasteraamat, millest vaimustud juba enne sisulise lugemise alustamist

Kui lastekat suvalise koha pealt lahti lüües kohtad sõnaühendit «maailma esimene rämpsust valmistatud ründemaastur», siis annab see kuhjaga lootust. Ja kui kohe sealsamas lähedal ütleb keegi Õnnekivi: «Mina ei ole tõesti selleks loodud, et palju rabada. /- - -/ Ma olen lihtsalt õnnekivi.», siis hakkad raamatust vaimustuma juba enne sisulise lugemise alustamist. Meenuvad read eestimaise lastekirjanduse klassikast «Las traktor töötab, tema on rauast. Mina olen vaene väikene.» (Vladimir Beekmani Aatomiku-lugudes ütles nõnda laisk pooljuhipirts.)

Nii on, et parimad lasteraamatud kannatavad lugeda ükskõik mäherduses vanuses. Ja see siin on üks säherdune. Jah, muidugi ostke ta oma armsate murdjakääbikute maailmapildi avardamiseks kottu ärr. Aga kui va põlvkonnad on suureks saanud ja omaula pääle läinud, siis laenake raamatukogust ja nautige täiel vanainimeserinnal tõepoolest südamlikku lugu. Lugu on põnev ja krutskitega ja eriskummaline ja jääb mingit pidi kindlasti hinge ja südame sisse/külge. Kui hing ja süda alles on. Loodetavasti on.