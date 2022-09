SÜNGET SÜGISLUGEMIST ⟩ Raamatud, mis aitavad külma ja pimedat aega omaks võtta

Sügisega käib kaasas koos kõdulõhnaga ka taasteadvustamine, et kõik kord lõppeb. Hingedepäev on justkui see surma kulminatsioon, kus puud on paljaks jäänud ning saabunud on pime, must ja sombune ilm. See on aeg, kus elu ja surma piir muutub justkui õhemaks ning inimesedki tajuvad teispoolsuse kohalolu vahest intensiivsemalt. Selleks tooksin esimesena välja Indrek Hargla koostatud novellikogumiku «Ülestõusjad ja kodukäijad» (2020). See on teos, mis tegeleb õhukese piiriga elavate ja surnute vahel. Mis on teisel pool ja kuidas suhtlevad teispoolsusest hinged elavatega. Neid, keda huvitab hingede, surnute, elavate ning nende omavaheline lävimine, siis need 12 novelli on kahtlemata huvitavalt morbiidne leid.