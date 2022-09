OTSE ⟩ Eesti saab miljoni raamatuga laenutusplatvormi MIRKO

«Raamatukogude ülesanded on ajas muutunud, kuid kuhugi ei kao nende traditsiooniline roll – raamatute laenutamine. Eesti raamatukogudes on pea 700 000 lugejat ning tänavu esimesel kuuel kuul tehti kokku ligi viis miljonit laenutust. On rõõm, et just raamatukogude aastal saame juurde uue raamatukoguteenuse, mis teeb raamatute laenutamise veelgi lihtsamaks, paindlikumaks ning mugavamaks,» kõneles kultuuriminister Piret Hartman.