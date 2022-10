Lugu kabjastunud käega vanaisast, keda kartis kogu küla

Nii me nad kõik üle lugesimegi. Küülikuid oli täpselt sada kaheksakümmend kolm. Istusin oma taldriku kohal, küülikutükk kahvli otsas, ja mõtlesin Oravakesele. Kartsin, et tema liha võib sattuda taadile. Mõtlesin, et olin liiga sageli toitnud Oravakest kuivikutega ja tähendab, et tema liha on kindlasti leiva pärast halvaks muutunud, nagu taat oligi hoiatanud, ja kui Oravakese tükike satub tema taldrikule, tunneb ta seda kohe. Ja siis ma alles saan.