BRITI KRIMI ⟩ Kui rannas on laip, aga politsei seda ei usu, tuleb mõrva ise uurima hakata

Ta ostis mõistliku uue Renault’, mida hoidis laitmatult puhtana ja viis korrapäraselt autoteenindusse ning mille läbisõit oli tema käe all väga väike. Ta oli soetanud ka Gulliveri-nimelise koera, kes oli täpselt nii mõistlik nagu üks labrador seda eales suudab, ning varustanud end mõistliku garderoobiga; suurem osa ta rõivastest oli pärit Marks & Spencerist. Tema ainus liialdus oli Burberry vihmamantel, mis oli piisavalt hea lõikega, et mitte välja näha suurustlev.

Kuigi ta riided jätsid temast eakama mulje kui need, mida viiekümnendate eluaastate alguses naised harilikult kannavad, esindasid need tuleviku mõistlikku planeerimist. Carole’il polnud midagi selle vastu, et oma east vanem välja näha – see käis kokku kujutluspildiga anonüümsusest, mida ta taotles.

Ja inimene, kes tahtis märkamatult vanaduspõlve libiseda, poleks saanud selle protsessi täiuseni viimiseks valida paremat keskkonda kui Fethering.

Kui ta võttis tol novembrialguse teisipäevahommikul ette igapäevase jalutuskäigu rannal, enne kui päike veel koiduvalgustki näitas, polnud need igatahes mõtted, mis Carole Seddoni aju hõivanuks. Need olid vanad mõtted, järeldused, milleni ta oli jõudnud juba ammu ja mis olid tema mõttemaailmas põlistunud, need ei vajanud mingit uuesti kinnitamist.