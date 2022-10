SKANDAALNE PÕNEVIK ⟩ Lugu Metsalisest, kes rebib oma ohvrid tükkideks

Donoso ei suuda teda vaigistada. «Metsaline on siin,» pomiseb vanaeit lakkamatult. Mees on laskunud aeglaselt mööda ebatasast nõlva ja tema ees avanev pilt meenutab lihuniku tööd tapamajas, lihakeha jäänuseid: rebestatud lihaga torso, mille küljes ripub käsi veel vaid paari lihaskiu abil. Parem jalg tundub olevat terve. Seal, kus peaks olema vasak jalg, haigutab aga auk, mis laseb paista vaagnaluu elevandiluuvalget. Puuduvad kehaosad on vägivaldselt küljest rebitud, puhtaid lõikejälgi pole. Isegi mitte kaelal, kus võib lömastatud lihamassis aimata kuklaosa. Vaid tärkavad rinnad annavad aimu, et tegemist oli kõige rohkem 12–13aastase tüdrukuga. Vihm on keha puhtaks pesnud, verd peaaegu ei paistagi. Võiks mõelda, et tegu on hüljatud katkise nukuga, mis on ilma käes poriseks saanud.