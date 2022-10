EDETABEL ⟩ 13 kõige hirmuäratavamat teost, mida teki all värisedes lugeda

11. Thomas Harris «Voonakeste vaikimine» (1988) ja Stephen King «Salem’s Lot» (1975) - 21 listi on ära märkinud

«Salem’s Lot» on Kingi teine avaldatud teos, mis räägib loo kirjanikust nimega Ben Mears, kes loodab, et Marsteni häärberi ajaloo uurimine aitab tal lahti saada oma isiklikest deemonitest ja leida inspiratsiooni uue raamatu jaoks. Aga kui kaks noort poissi metsa kaovad ja ainult üks neist elusalt naaseb, hakkab Mears aru saama, et miskit kurja on teoksil. Vampiiriloona kummardus on see ühtlasi kummardus Bram Stokeri «Draculale».

«Voonakeste vaikimine», mis on saanud kuulsaks mitte ainult raamatu vaid ka filmina, on kindlasti neile, keda liigutab inimjõhkruste ja psühholoogiliste thrillerite õudus. Lugu on jõhkrast sarimõrvarist, keda suutab peatada ainult teine temasugune - eluks ajaks vangi mõistetud inimsööja dr Hannibal Lecter.

Anthony Hopkins Hannibal Lecterina. Foto: imago stock&people/Scanpix

10. Koji Suzuki «Ring» (1991) - 22 listi on ära märkinud

Kuulsaks saanud algselt filmidega, on tegemist ka hirmuäratavat hea kirjandustükiga, mis hõlmab endas juba tuttavat salapärast videokassetti, mis hoiatab, et selle vaataja sureb ühe nädala pärast. Paljudele juba tuttav õõvastav lugu ei ole kindlasti nõrganärvilistele. Ainuke puudus on teose puhul vast see, et too ei ole veel eestikeelset tõlget endale saanud.

9. Ira Levin «Rosemary laps» (1967), Ray Bradbury «Vist on kuri tulekul» (1962) ja Richard Matheson «Hell House» (1971) - 24 listi on ära märkinud