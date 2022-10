LUGEMISSOOVITUS ⟩ Igale ajastule kulub ära oma Aisopos

Kiilaspäise inimesena tunnen mõistagi suuremat osadust Aischylosega, kes suri, kuna kotkas talle kilpkonna pähe kukutas. Kotkas pidas kiilakat kiviks ja mõtles, et magus kilpkonn kuulub ju avamisele. Kas kilpkonn avanes, pole teada, ent kirjanik sai surma küll. Tänapäeva Eestis ei ole liiga tõenäoline, et kotkas kaljupea-kirjanikule kilpkonna pea pihta pillab. Aisopose sorti surm on küll võimalik. Väidetavalt tapsid Aisopose Delfi elanikud. Tõenäoliselt kommentaatorid. See selleks.

«Aisopose valmid». Foto: Raamat

Igale ajastule oma Aisopos? Jah, muidugi. Antiikaja klassikat saab tänainimene lugeda mitmel värvikal moel. Stephen Fry ümberjutustusi olen kiitnud ja tuletan endiselt meelde. Praegune me jaoks värskeim Aisopose valmide vahendus on tõepoolest väga äge. Aisopos on La Fontaine’i isa ja Krõlovi vanaisa, eksole. Me kõik põlvneme tost kaunist ja arurikkast (h)iidkreeklaste ja –roomlaste maailmast. Vaimselt päris kindlasti.

Aisopose valmistik ei ole mingi «eesel ütles, kana köhis» tüüpi loomalugude bullallaa. Siin on lühidalt ja teraselt koos enamvähem kõikse ilmaelu. Need jutud evivad pauerit, mis särahtab üle ja läbi aegade ning mida tasub üle lugeda ja läbi mõelda. Piltidega (ja pagana heade piltidega) raamat annab muidugi signaali, nagu oleks ta «tühipaljas» lastekas. Esiteks ei ole head lastekad tühipaljad, vaid kõige olulisem kirjandusliik üleüldse. Ja teiseks on suured inimesed oma aparaatides pildieluga juba nii ära harjunud, et ilma piltideta raamatut näikse üha keerukam kätte, saati veel silme ette sujutada. Aisopos on väga lugejasõbralikul kujul virtuaalsel hõbekandikul me ette toodud. Patt oleks mööda vaadata. Vanad head lood, aga kajavad meiegi eludega kokku. Mitte et tänapäeval ja tänapäevast ei saaks valme vormida. Saab, võib ja lausa peab.