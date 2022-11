Kui esimesed read otsustaksid meie raamatuostu üle

Paarist sõnast piisab

Kõige silmapaistvamaks osutusid teoseid, mis suutsid tabada mind juba paari esimeste sõnadega. Nii näiteks pani mind muhelema Tauno Vahteri teos «Hea venelane», mis alustab väga julge lausega: «Kõiges oli süüdi juuksur.» Miks ja milles on juuksur kõiges? Kes on see juuksur? See koomiliselt julm süüdistus on autori poolt hea valik, et lugeja kiirelt jutustusse kaasa haarata.

Salapära ning uudishimu suutis luua Kim Liggetti «Lunastuse aasta» avalause: «Keegi ei räägi lunastuseaastast. See on keelatud.» Lapseliku huvi äratab ta just oma keelatusega, sest mis suudaks tekitada rohkem uudishimu ja pinget kui see, mida me ei tohiks teada. Lugejana igatahes tahtsin küll teada lunastuseaastast ja saada osa keelatust.

«MINU

ESIMENE

KORD oli teistsugune.»

Vahest kõige geniaalsemaks alguseks osutus Sofi Oksaneni «Stalini lehmad», mille puhul luges rolli ka teksti paigutus. Lugejana mind muidugi esiteks huvitas, et mille poolest see esimene kord oli teistsugune, kuid siis märkasin, et lause ülesehituse tõttu, annab see lause korraga edasi kaks erinevat sõnumit: kas «kord oli teistsugune» või «minu esimene kord oli teistsugune». Nii vihjab see ka poliitilisele loole ning avab mulle viie sõnaga rohkem teose sisu kui nii mõnigi teine algus on seda suutnud teha.

Charlotte McConaghy, «Ränded». Foto: Raamat