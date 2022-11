Ilmus Anti Saare eksperimentaalpäevik, mille taolist pole varem meil ega mujal tehtud

Saare «Sõnaraamat» koondab 123 eksperimentaalset kirjutamisharjutust ülimas ajalises kitsikuses: tuttav inimene (enamasti mõne kultuuriväljaande toimetaja) on autorile kümnel järjestikusel päeval kokku lepitud kellaajal saatnud suvalise, eelnevalt kooskõlastamata nimisõna, mille ainetel Saar on täpselt veerand tunni jooksul kirja pannud kõik, mis talle selle sõnaga esimeses järjekorras seondub. Ajapiirangust kinnipidamiseks on suhtluskanalina kasutatud Facebooki Messengeri. Kokkuleppe kohaselt pole ühtki sissekannet tagantjärele sisuliselt toimetada lubatud.