Gert Goršanov soovitab 3 raamatut, mis panevad kaasa mõtlema ja jätavad jälje

«Karutants», Anders Roslund, Stefan Thunberg

Gert selgitab, et «Karutants» on kirjutatud tõsielulistel faktidel ning seetõttu eriti kaasakiskuv ja põnev lugemine. «Raamatut lugedes ja kõike ette kujutades tunduvad olukorrad uskumatutena – et selline asi on päriselt toimunud ja et selliseid inimesi elab meie keskel. Kindlasti soovitan krimilugude austajatele, sest on äärmiselt kaasakiskuv ja seda enam, et päris tegelaste põhjal kokku pandud lugu,» sõnab ta.

See raamat jõudis Gerdi juurde kingitusena ja ta võttis lugemise ette pelgalt pealkirja tõttu. «Aga tundub, et raamatu kinkija on kursis minu mõtete ja maailmavaadetega,» lausub ta ja lisab, et see lugemine paneb kaasa mõtlema ja arutlema. «Samuti hakkad inimesi hindama ja jälgima ning kõnetama sootuks teistmoodi, et proovida lahterdada neid raamatus kirjeldatavatesse värvidesse, mis üheaegselt paneb neid rohkem mõistma!» Gert soovitab raamatut lugeda ennekõike ettevõtjatel ja liidripositsioonil olevatel inimestel, et mõista meid ümbritsevaid inimesi.