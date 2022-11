Raamatute edetabeli esikoha pälvis uus ja juba palju kiidetud elulooraamat

Apollo raamatupoodide müügiedetabeli esikohale tõusis möödunud nädalal Eero Epneri kirjutatud «Lembit Ulfsak». «Ma ei arva, et minu saatus oleks sedavõrd unikaalne, et sellest peaks kirjutama raamatu,» ütles Ulfsak ise. Ja ometi sõnas ta enne lahkumist lähedastele, et elulugu võiks siiski olla. Õnneks pani Epner tema loo ka kirja.