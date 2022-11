«Su tiiba ripsutavast abikaasast räägitakse su selja taga juba praegu»

Keskkooli lõpetades end koos pildistada lastes andsid nad sõna, et nende sõprus kestab igavesti, aga teismeliste antud lubadused ununevad kiiresti ja kolmkümmend aastat hiljem on neist saanud sama hästi kui võõrad. Cici – eluga ummikusse jooksnud ja abielus teda petva mehega. Genie – hoolitseb põdura isa eest, kes talle sekundikski tänulik pole. Kate – kõik teavad, et Instagramis endast täiusliku mulje jätvad inimesed pole seda mitte. Ja Laurie, neist kõigist edukaim – tema elu on nüüdseks traagiliselt lõppenud.

Niisiis võtavad kolm kunagist sõpra Laurie elu mälestamiseks 1962. aasta punase Lincoln Continentali kabrioletiga ette elu retke, mille käigus kohtuvad meesstripparite ja mahakäinud poistebändi liikmetega, peatuvad jaburates motellitubades, võtavad endale koera, kes on nii inetu, et mõjub lausa nunnult – ja saavad ühtlasi teada, et kunagi pole liiga hilja elust viimast võtta. Sest mõnikord tuleb iseenda leidmiseks kõigest eemale pääseda.

Loe raamatust katkendit!

Annie Noblin England, «Ülimalt üheksakümnendad». Foto: Raamat