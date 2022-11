«Me ei tohi und näha. Mehed usuvad, et me saame oma nõiaväge unenägudesse peita»

Tüdruk vaatab üle õla minu poole tagasi ja naeratab enesekindlalt. Ta meenutab mulle kedagi, kuid ma ei suuda teda ühegi nime ega näoga seostada. Võib-olla on see pärit kusagilt ammu unustatud mälestustest, eelmisest elust, võib-olla on ta mu noorem õde, keda ma pole kunagi tundnud. Südamekujuline nägu, väike punane metsmaasika moodi märk parema silma all. Peened näojooned nagu minulgi, ehkki midagi õrna selle tüdruku juures küll ei paista. Ta terashallides silmades on vihaleek. Ta tumedad juuksed on siilisoenguks pügatud. Ma ei oska öelda, on see karistus või mäss. Ma ei tunne teda, kuid kummalisel kombel tean, et armastan teda. See pole selline armastus nagu mu isal ema vastu, see on kaitsev ja puhas, samasugune, mida tundsin punarindade vastu, kelle eest talvel hoolitsesin.