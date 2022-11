Siiri Julge ei tehagi, et ta raamatuid tõlgitakse: hiidlaste naljasoone edasiandmine ei ole kõige kergem ülesanne

Karolini tegelaskuju on segu minust endast ja mu lähimast sõbrannast. Sama seis on Karolini sõbranna Maiaga. Kui Karolinis on rohkem mind, siis Maias rohkem mu sõbrannat. Kirjutasin «Igatsuse» sünopsise rootsi keeles ja kui mu sõbranna abikaasa seda luges, siis täheldas ta, et olen tema naise pisut liiga fantastiliseks teinud. Nii et võibolla on kombinatsioonid pisut paremad kui algisikud. Ma ise arvan, et asi on pigem selles, et tegin tegelaskujud rohkem stereotüüpseks, valisin mõlemast välja need iseloomujooned, mis looga sobisid, ja koondasin need ühte isiksusse. Seega on nii Karolin kui ka Maia kombinatsioon meist mõlemast.