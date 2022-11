LUGEMISSOOVITUS ⟩ Krimikirjanik, kelle raamatud on tõesti hästi kirjutet

Ilukirjanduslik kuninganna on mõistagi loomingulise lähenemise vili. Ent see loominguline lähenemine põhineb tõhusal taustatööl ning ega ma oskagi teist teost soovitada, mis sama mõnusalt ja samas kriitiliselt viivad raamatusõbra suure, kõleda ja pidevalt remonti vajava (nii sisulises kui vormilis-füüsilis-arhitektuurses mõttes) kuningakoja keldritesse ja jäneseurgudesse ja suursalongidesse. See, et 21. sajandil peetakse ilmarahva lõbuks üht perekonda (lausa suguvõsa) kullatud puuris ülal, on natuke teine teema. Ja perekonnale ei keskendutagi, pigem puurielule määratute elushoidjatele. Taamal toimetajatele. Mis on omaette põnev lugu, üldse mitte seotud tollega, mis raamatut ülal hoiab. Ses raamatus number kaks on kuninganna veel vägagi elus, isegi ta abikaasa on elus. Mitte väga kauge minevik. Nii et tegutsemisruumi uuteks lugudeks veel jagub, saab aadlike või ametnike salakappides mõned sopid avada. Kas uuest kuningast uus tumelugude lahendaja saab, ei julge ennustada.