JÄRJEJUTT ⟩ Lugu põgenevast juudi ärimehest, kes ei näinud välja nagu juut

«Üle elada tähendab ületada. Pole mingi kunst kukkuda esimesse liustikulõhesse, kunst on jõuda üle mägede. Elamise juurde kuulub julgus.»

Berliin, november 1938. Sünagoogid on põlema süüdatud, juutide ärid ning kodud rüüstatud. Tänavatel, kus õhk on teadmatusest ja hirmust raske, patrullivad juudi mehi jahtivad natsijõugud. Ärimehest Otto Silbermannist on üleöö saanud ebasoovitav isik, kes püüab ühtäkki vaenulikuks ja võõraks muutunud kodumaalt põgeneda. Oma meeletul teekonnal läbib Otto kaosesse langeva Saksamaa ja kohtab nii uue režiimi vastaseid kui ka neid, kes Adolf Hitleri maailmanägemusele kogu hingest kaasa elavad.