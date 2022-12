Apollo avalikustas 10 müüdumat raamatut 2022. aastal

«Kui esimeses Viru tänava raamatukaupluses oli meil valikus üle 20 000 raamatu, siis tänase päeva seisuga on meil füüsilistes kauplustes pea 600 000 raamatut. Suur rõõm on tõdeda, et eestlaste lugemus ei ole vähenenud vaid pigem kasvanud, sest viimase aasta jooksul on Apollo raamatukauplustest ja e-poest soetatud pea 1 000 000 raamatut. Selleks, et kõik väikesed ja suured raamatusõbrad saaksid oma kingiostud mugavalt ja kiirelt tehtud oleme kõikidesse Apollo raamatukauplustesse paigaldanud iseteeninduskassad, mis aitavad vältida pikkade järjekordade teket. Kes iseteenindust pelgab, saab oma ostud sooritada tavakassast või e-poest aadressil apollo.ee,» lisas Apollo Kauplused OÜ tegevjuht Eha Pank.