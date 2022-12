Raamat, mis tõesti väärib Stephen Kingi soovitust esikaanele

Tänapäev. Needless Street on tupiktänav, mille lõpus elab Ted Bannerman, eraklik meesterahvas, kes jagab maja kassiga. Aeg-ajalt ilmub külla ka teismeline tütar. On ilmselge, et Tedil pole peas kõik korras, mis on ka põhjus, miks ta sattus kahtluse alla, kui 11 aastat tagasi kadus lähedal asuva järve äärest väike tüdruk. Juhtum jäigi lahendamata. Kadunud tüdruku õde pole siiani rahu saanud ning uurib omapäi kõiki kahtlusaluseid. Tal õnnestub hankida Tedi aadress ning naine kolib kõrvalmajja, kaljukindla kavatsusega mees vahele võtta.

Catriona Ward, «Needless Streeti viimane maja». Foto: Raamat

Lisaks sellele, et «Needless Streeti viimane maja» on paganama segane, on see ka ääretult kurb romaan, milles on juttu laste väärkohtlemisest ning katkistest inimestest. Raske on raamatut hinnata. Algus venis, kuna ma ei saanud teose stiiliga sina peale. Mulle ei meeldinud Ted, mulle ei meeldinud Olivia, mulle ei meeldinud Lauren. Kõigi kolme peatükkides toimusid nii veidrad ja ebaloogilised asjad. Mehe puhul ei sallinud ma lisaks kontrasti lapseliku lihtsameelsuse ja alkoholiga liialdamise vahel. Eeldasin, et piiblit lugev kass meeldib mulle, aga tema puhul oli samuti kõik nii vale. Tunduvalt lihtsam oli lugeda kinnisideede küüsis vaevleva naabrinaise vaatenurka: selge, eraklik veidrik, hoiab kodus kõike seitsme luku taga, järelikult on midagi varjata ja tuleb välja selgitada, mida.