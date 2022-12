Mark Leonard selgitab uues raamatus, miks on üleilmastumine murdnud oma lubadust muuta maailm turvalisemaks ja jõukamaks

«Mark Leonard on raamatus kirjeldanud erinevaid ühendatuse strateegiaid ja neist tõukuvaid konflikte ning ristinud selle uue olukorra ebarahu ajastuks,» ütles Euroopa Liidu sekretariaadi direktori Klen Jäärats. «Kaalul ei ole rohkem ega vähem kui avatud maailm - see siin on esimene selle ajastu käsiraamat. Kuna autor hoiatas juba viisteist aastat tagasi Georgia sõja järel assümmeetrilise vastastikuse sõltuvuse eest Venemaaga, oleks olnud kasulik kui see raamat oleks ilmunud varemgi. 2022. aastal Ukraina vastu valla päästetud agressioonisõda on muutnud kõike ja teinud vastase hübriidarsenali ja totaalsõja mõtte kõigile silmaga nähtavaks,» lisas Jäärats.

Mark Leonard, «Ebarahu aeg». Foto: Raamat

«See aasta on olnud Euroopa Liidu jaoks märgilise tähtsusega: Euroopa Liit on leidnud geopoliitilise tegutsemisruumi ja valinud sõjas selgelt poole, asudes toetama Ukrainat, maksku, mis maksab,» ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. «Kuidas selles uues maailmas toimida, selgitab oma raamatus Euroopa ja ka maailma julgeolekupoliitikas paremaid kaasamõtlejaid Mark Leonard,» lisas ta.

Raamat on vajalik mõtteaine kõigile, kes taas polariseeruvas ning tiheneva poliitilise ja majandusliku konkurentsiga maailmas üritavad oma tegevust ja võrgustunud suhteid partneritega uuesti mõtestada. Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat kingib raamatuid ka Eesti raamatukogudele.

Raamatu on tõlkinud Kalev Lattik, välja on andnud kirjastus Varrak. Raamatu väljaandmist on toetanud Riigikantselei ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus.

Euroopa-teemalisi raamatuid on Euroopa Liidu sekretariaat ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse eestvedamisel ilmunud juba 5 aastat järjest, need on: