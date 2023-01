Ilmus Ruth Rendelli psühholoogiline põnevik «Silmale ilus vaadata»

Kui need kolm lugu lõpuks põimuvad, on tulemus painav ja unustamatu. Kas Rendelli hämaras kuritegelikus Londonis saab kedagi usaldada? See on maailm, kus süütud unistused võivad muutuda kõige kohutavamateks elavateks õudusunenägudeks.

Ruth Rendell (1930–2015) on Briti säravamaid krimikirjanikke. Ta on avaldanud üle 70 kriminaalromaani (osa neist Barbara Vine’i nime all) ning hulgaliselt lühiproosakogumikke. Tema teoseid on tõlgitud ligi 30 keelde ja need on saanud mitmeid auhindu nii Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides kui ka Põhjamaades.