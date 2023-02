Psühholoog, aga hull

Keegi esitab endale kindlasti selle küsimuse. Keegi, kes võibolla nägi, kuidas ma seisin ja viskasin mune DPSi ukse pihta. Kes võib-olla filmis mind salaja oma hüpermoodsa nutitelefonikaameraga, on selle YouTube’i postitanud ja saanud juba mitu tuhat vaatamist. Keegi, kes nüüd tunneb, et tal on minu üle mingi salajane võim. Kes usub, et on näinud alasti tõde selle kohta, kes ma olen, kes arvab, et ma olen üks hull-hull naine. Tjah, neil on ilmselt õigus. Aga ma olen veel psühholoog-spetsialist ja kaaskodanik.

Mõned võivad ka öelda, et ma olen hull psühholoog. Nemad ütlevad: «Jaah, sellel on oma põhjus, et psühholoogid on psühholoogid. Nad on haavatud linnud rebenenud tiibade, halbade emade ja kodust ära olevate isadega. Nendest said psühholoogid, kuna nad vajavad psühholoogi. The wounded healer. Tühi loba ...» Jaa, ma tean küll. Ilmselgelt on selles midagi. Ka selles osas, mis mind puudutab. Aga see kulunud «wounded healer- kaart» ei ole mingi argument, mida saab kasutada minu või teiste abistajate vastu, kellel on isiksuse glasuuris mõrad ja praod. Kui inimene on elus haiget saanud, on see psühholoogile ainult eeliseks. Inimesed, kes pole kunagi kogenud mõne päriselt murtud vaimse roide või emotsionaalse peapõrutuse valu, on terapeutidena otseselt eluohtlikud. Pole mingit abi väikesest armuvalu marrastusest vasakul rinnal, kui nad on silmitsi kliiniliselt psühhootilise patsiendiga, kes arvab, et ta on Saatana poeg ja et tema ema on kahveltõstuk.