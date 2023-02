Kuidas leida iseennast, kui tulevik on kadunud?

Sonja on öelnud, et tal on raske aru saada, et Jytte on Jüütimaalt pärit. Kõnepruugi järgi ei saa küll aru, ja Jytte jutust on üleüldse raske aru saada. «Paremale» on «parm», «vasakule» on «vask», ja see ei ole murre. Nii saab Jytte võimalikult kiiresti juhiseid anda, ilma et peaks teemat vahetama.

Sonja mõtleb Djurslandi söödalao peale. Ballingis oli ka selline ladu. Teisel pool teed asus Dagli’Brugsen, mida kutsuti müüja järgi Dawli-Aageks. Nüüd ei ole Ballingis poodi, lihakarni ega postkontorit. Põllupidajad on üksteist välja söönud, nii et nüüd on neid järel ainult kaks ja nad on kõik külasse ja sealt välja kulgenud piimaveoteed, jutumooride kohvilkäimise rajad ja tavalised auklikud põlluteed kinni pannud. Balling paikneb eraldatud tsivilisatsioonina keset ülemõõdulist maisipõldu, aga põllutagune nõmm on tõhusast tootmisest pääsenud. Seal on laululuiged, ja kuigi põllumajandusega ei tegele enam peaaegu keegi, on maaköögid endiselt suured. Väikese söökla suurused. Ühes otsas on pikk lamineeritud laud kunagisele tööväele ja akna all uued köögikapid. Kui töölised sööma tulid, oli alati vaja end pingil koomale tõmmata, ja samamoodi on Jytte Djurslandis laua ääres istunud ja jalgu kõlgutanud. On suur vahetund, ta on koju sööma lipanud ja tema jalad ei ulatu põrandani. Tal on jalas punased sokid ja seljas šotiruuduline seelik. Ema on pannud lauale saiaviilu. Sai on ema enda küpsetatud; see on kuiv ja Jytte määrib viilule margariini. Siis võtab ta pruuni suhkru paki. See krigiseb. Suhkrut on vahva margariini sisse vajutada. Ta viidab sellega tüki aega. Pärast kuulab ta, kuidas pruun suhkur suus edasi krigiseb. See lahustub süljes ja sülg muutub magusaks nagu siirup. Varsti heliseb koolikell. Kui kell heliseb, hüüab ema, et ta jääb tundi hiljaks. Jytte peab üle maantee jooksma ja tema jalad liiguvad nagu trummipulgad.