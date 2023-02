«Kui naine on juba korduvalt truudust murdnud, siis lase tal minna. Lehtsabadega pole midagi peale hakata»

«Olen kuulnud, et keegi ülbe tüüp,» muigas mees. «Vahel on isegi maailm liiga väike, mis siis veel Keilast rääkida. Pahanda või mitte, aga kordan üle: täna on veel ehk viimane aeg kord majja lüüa, kuid võibolla on juba hilja. Arvesta sellega, et olen sinust seitse aastat vanem ning paratamatult elukogenum. Ja ühe ränga abielukriisi üle elanud, aga seda tead sa isegi.»