Häbiväärne peatükk Iirimaa ajaloos: õudused ema ja lapse varjupaikades

«Kõige hullem on see, kui sinuga on seotud mingi lugu. Minul on lugu. Mu ema tekitas mulle selle loo ja ma ei võinud seda kannatada – ja ma ei võinud teda selle pärast kannatada. Pärast seda, kui mind välja visati, ei rääkinud me omavahel mitu päeva. Ühel päeval astusin väravast sisse ja tema istus maja ees pingil. Ta ütles: «Su vanaisa tahtis sind nunnadele anda.» Siis rääkiski ta mulle terve loo ära. Kuidas ta jäi ühest Fitzgeraldi pargi pingil veedetud õhtust rasedaks. Ei teadnud isegi selle tüübi nime. Ta isa püüdis teda sundida titte Blackrocki nunnadele andma ja tema keeldus, lihtsalt ütles: «Ei.» Ja ta oli kõigest seitseteist aastat vana ja käis alles koolis. Aga see oli nii tema moodi. Kui ei, siis ei, kas või nui neljaks. Ta ütles oma isale: «Kui sa sunnid mind mu lapsest loobuma, siis ma tapan enda.» Niisiis jätsid nad ta rahule. Ta tõi mu ilmale ühel 1968. aasta päeval, maja kolmandal korrusel. Kardinad olid ette tõmmatud ja ämmaemand kutsuti kohale Erinville’ist. Kaks aastat hiljem olid ema mõlemad vanemad surnud. Ta oli kõigest üheksateistaastane ja elas koos väikese sohipojaga üksinda suures majas Western Roadil. Kujutad sa seda endale ette?»