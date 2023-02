LUGEMISSOOVITUS ⟩ Teekond õnnelike lõppude poole saab alguse heade raamatute lugemisest

Nõnda ka seekord. Tunnistan, et Varraku ajaviiteromaanide sarja andunud lugejate hulka ma ei kuulu, ent selle valikuga läks täkkesse. Eriti just praeguses ajas ja tänavusel kodumaal, raamatukogude sulgumise aegu. Hea on teada ja tunda, et samad mured mujalgi. Kas ka lahendused samad on, ei oska otse arvata, aga juba see, et lahendusi leidub, peaks söakust ja sisu lisama. Raamatud raamatuteks, lugu on südamlik ja sõbralik, inimlik ja parasjagu köitev, võib lahedaks lugemiseks sobida väga mitut masti eelistustega inimestele. Mitte ainult raamatukoguritele ega raamatuparisnikele. Mina tahan küll minna ja osta rohkem raamatuid just väiksemate tegijate käest. Oleks neid vaid. Isegi Tallinna parim raamatusõprade mikroäri Puänt pani ennast kinni; vaevalt, et selgest tüdimusest…