J. K. Rowling ei muretse transfoobiasüüdistuste taustal oma loomepärandi pärast: mida iganes, ma olen siis surnud!

Viimastel aastatel on kirjanik Rowlingule korduvalt ette heitud transfoobsust ja seda, et ta ei hooli transinimeste õiguste pärast. Avaldustega on esinenud ka «Harry Potteri» filmidest tuntud staarid ning fännide seas on on üha rohkem neid, kes kutsuvad üles boikoteerima Rowlingu loomingut. Kirjanik on talle tehtud etteheiteid tõrjunud ning korduvalt kinnitanud, et «armastab ja tunneb» transinimesi, vahendab The Independent.

Uues podcastis, mis selgelt on loodud selleks, et Rowling saaks oma suu puhtaks rääkida, sõnas ta Megan Phelps-Roperile, et ülearu tekkinud olukorra pärast ei muretse ja ta pole kunagi tahtnud kedagi ärritada.

Kirjaniku sõnul on huvitav, et viimased 10 aastat, aga eriti viimased 2-3 aastat, tuntakse veebiavarustes muret, et on oma pärandi ära rikkunud ja et tema väljaütlemiste pärast teda enam igavesti ei armastata. «Te olete minust põhjalikult ja täiesti valesti aru saanud,» rääkis ta.

«Ma ei käi kodus ringi mõeldes oma pärandi peale. Milline pompöösne moodus elamiseks — käia ringi ja mõelda, milline pärand minust maha jääb,» sõnas ta. «Mida iganes, ma olen siis surnud! Mina hoolin praegusest, ma hoolin elavatest.»