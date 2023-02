Politseinku masendav tõdemus — kui rahvas vaid teaks, kuidas mõned elavad ja surevad

Munster võttis räti suu eest ja pistis selle tasku. Ta võttis end silmanähtavalt kokku, et grimassi alla suruda. «Vabandust. Lehkas nii, et ära tahtis lämmatada. Ta on siinpool.» Mees nookas keskealise Aafrika päritolu naise poole, kes istus kõnnitee serval, nägu käte vahel. «Ootab küsitlemist. Ta on šokis. Teine naine – too, kes mehega koos oli – on Melaniega autos. Jahub aina õhtusöögist. Kriminalistid on teel.»