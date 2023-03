Pöörane meditsiinikirimi esitab küsimuse: kas hea kirurg võib olla ka meisterlik mõrvar?

Need mõtted painavad Annat, aga tõeline õudus algab siis, kui ta koju jõuab ja saab teada, et Zack on koos lapsehoidjast naabri Paulaga röövitud. Röövijad nõuavad, et kirurg tapaks operatsiooni ajal Ahmed Shabiri või Zack sureb. Arstina teab naine, et tema ülesanne on päästa oma patsient, kuid emana teab ta, et peab tapma. Ta peab mõrva toime panema, muidu ei näe ta oma poega enam kunagi. Aga kuidas seda teha nii, et keegi kahtlustama ei hakkaks?

Anna kõrval on krimiloos veel kaks peategelast ning just nende kolme naise silme läbi kogu lugu räägitakse. Operatsiooniõde Margot Barnes’i jõupingutused kirurgiga sõbralikemaid suhteid sõlmida on alati külmalt ja järsult tagasi lükatud. Peamiselt seetõttu, et Anna ei taha tööelu ja isiklikku elu segada. Kui lõikuslaual on aga Shabiri, tajub Margot, et Anna on endast väljas ega käitu sugugi tavapäraselt. See muudab naise eriliselt valvsaks. Ka õel endal on tumedaid saladusi, mille juured ei ulatu kusagile mujale kui lapsepõlve.