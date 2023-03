IMELUGU ⟩ 39-aastaselt lugema õppinud naine on nüüd viljakas kirjanik

«Kõik need vabandused ei tähenda tegelikult midagi,» rääkis Karen ajalehele The Mirror, kui oma lapsepõlve meenutas. «Kui koguda natuke enesekindlust ja enseusku, on kõik võimalik. Tunnen, et esindan kõiki neid inimesi, kes on saanud elus väga halva alguse. Tahan olla inspiratsiooniks ka neile naistele, kes arvavad, et kuna neil on lapsed, siis ei saa nad teha seda, mida tahavad. Miski pole kivisse raiutud, kui endasse uskuda. Praegu on mul käsil 27. romaan ja mu unistused pole sellega veel lõppenud. Ma kirjutan päris raamatuid päris probleemidest ja mind kutsutakse Manchesteri krimikuningannaks. Ma olen alati tahtnud krooni kanda.»