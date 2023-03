Vabaühendus: nõuded raamatute keelamiseks on USA-s rekordtasemel

USA-s esitati eelmisel aastal kokku 1269 eraldi nõuet ühe või mitme raamatu leviku piiramiseks või levist eemaldamiseks, teatas vabaühendus.

Aasta varem esitati sarnaseid nõudeid kokku 729 ning sarnast aruandlust on peetud alates 2003. aastast.

Nendest nimetustest valdava enamuse on kirjutanud LGBTQIA+ kogukonna liikmed ja mitte valge nahavärviga inimesed või siis on need raamatud kirjutatud nende kohta, selgitas ALA.

«Enamasti näeme, et need nõuded tulevad organiseeritud tsensuurirühmadelt, kes võtavad sihikule kohalike raamatukogude nõukogu koosolekud, et nõuda pika nimekirja sotsiaalmeedias jagatud raamatute eemaldamist,» rääkis ALA intellektuaalase vabaduse büroo juht Deborah Caldwell-Stone.

ALA andmetel oli eelmisel aastal «tsensuurile suunatud» üle 2500 üksikraamatu, võrreldes umbes 1900 raamatuga 2021. aastal.

Sealjuures on valdav enamus neist ehk 86 protsenti lasteraamatud ning omakorda 58 protsenti on raamatud, mida õpetatakse koolides või mis on seal õpilastele kättesaadavad.