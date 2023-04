«Sa tahtsid vist öelda minu isa. Ta oli minu ja mitte meie isa»

«See on seifi võti. Sinu isa andis selle õnnetuse päeva hommikul minu kätte hoiule, kuid ära küsi minult, mida ta seal hoidis. Tal ei olnud aega täpsemalt selgitada, sest ta oli juba niigi nõupidamisele hiljaks jäämas. Ta soovis, et see oleks kindlas kohas ega jõuaks valedesse kätesse. Ma ei tea isegi, millise seifi see võti avab. Arvan, et seal on midagi sinu isale olulist, mistõttu usaldan selle võtme nüüd sinu kätesse, nii nagu tema usaldas mulle, et sa saaksid soovi korral välja uurida, mis seal peidus on ning miks ta selle sisu nii kiivalt varjas. Ta lubas, et selgitab hiljem, kuid paraku läks kõik teisiti. See oli viimane kord, kui su isa nägin.» Richard ohkas sügavalt. «Me ei tea kunagi ette, mis elul varuks on. Mul oli nii palju sinu isale veel öelda. Ta oli minu parim sõber juba lapsepõlvest saadik, kasvasime koos üles ning tema kaotusega on ka minul raske leppida.»