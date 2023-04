ROMANTILINE PÕNEVIK ⟩ «Ma panen käed raudu igaühel, kes julgeb sind tülitada»

«Jah, mul on vanem vend, kuid ma ei ole kindel, kas temal on õde. Ma ei ole sellest varem kellelegi rääkinud, kuid ma ei ole oma vanemate bioloogiline tütar. Ma olen lapsendatud. Ma ei tea oma bioloogilisest perest midagi. Ma olin paarikuune, kui mind lapsendati. Garrett ja Karen Milandros ongi minu ainsad vanemad ning ma tean, et ka neile olin mina kui lihane tütar, kuigi meid ei seo veresidemed. Olin nendega väga lähedane ja ma olen neile elu lõpuni tänulik, et nad mu endale võtsid ja mulle suurepärase lapsepõlve kinkisid. Mis puudutab minu venda Kevinit, siis kurb tunnistada, kuid meie suhted ei ole enam nii head nagu vanasti. Kui olin just täisealiseks saanud, siis muutus Kevini käitumine väga probleemseks. Vanemad olid tema pärast suures mures. Oli kahtlus, et ta tarvitab narkootikume, mis hiljem ka kinnitust leidis. Lisaks käis ta läbi igasuguste kahtlaste isikutega. Jumal teab, millega ta tegeles. Pärast ema surma läks olukord veelgi hullemaks. Vahepeal tundus, et asi hakkas juba paranema, Kevin käis teraapias, läks võõrutusravile ja sai oma sõltuvusest võitu, kuid siis hakkas ta jooma. Pärast isa surma ei olegi mul õnnestunud Keviniga tsiviliseeritud inimeste kombel rääkida. Kevin oli isa matustele võtnud kaasa advokaadi poolt koostatud dokumendid, mille allkirjastamisega oleksin ma pidanud loobuma isa poolt jäetud pärandusest. Ta tegi mulle juba isa surmapäeval selgeks, et ta ei aktsepteeri mind oma õena. Ma olevat tema jaoks võõras inimene.» Seda öeldes veeres pisar üle naise põse ja maandus Chrisi helehalli pintsaku käisel. «Palun vabandust. Väga piinlik,» lausus Rachel ning püüdis käega kuivatada märga laiku, mis mehe varrukale tekkis.