VAHEAJAKS LUGEMIST ⟩ Kas peale tunde jätmine on hullem karistus õpilasele või õpetajale?

Sedapuhku viib tee seiklejad Londoni peidetud radade rägastikku. Kaks geniaalset kurikaela põgenevad iidse aardega, peites oma saagi Londoni varjatud radade ja käikude võrgustikku. Seiklejad peavad neile järele jõudma ‒ oma mõistuse, onu Logani ja … varastatud punase bussi abil. Alanud on meeletu võidujooks saladuste linna mõistatuste lahendamiseks!

Selles, 8‒12-aastastele lastele mõeldud sarjas on varem ilmunud raamatud «Seiklejad ja äraneetud loss» (2021) ning «Seiklejad ja aarete tempel» (2022).

Üks elu suuri mõistatusi on see, kas peale tunde jätmine on hullem karistus õpilasele või õpetajale.