JÄRJEJUTT ⟩ Metsaökoloog Suzanne Simard: midagi olen omajagu puid langetanud

Kui Simard noore teadlasena Briti Columbia provintsi metsaametis töötas, märkas ta, kuidas puud justkui vahetavad omavahel teateid. Peagi jõudis ta arusaamiseni, et puud moodustavad maa-aluse seeneniidistiku abil tervikliku võrgustiku, mille kaudu üksteist tajutakse, sidet peetakse ja suheldakse. Selline võrgustik hõlmab kogu metsaalust ja kõiki puid, seejuures täidavad selles niitide, sünapside ja sõlmpunktide rägastikus keskset rolli kõige suuremad ja vanemad puud, mis on nagu allikad, millel on ühendus kõigi teiste naabritega. Need vanad puud on teistele otsekui emad.