Urmas Nemvalts esitleb uut seikluslikku lasteraamatut

Rutsi isa ütleb, et suhkur on valge surm. Kui poiss saab endale suhkrusaiast kutsika, tahab ta sellele nimeks panna justnimelt Valge Surm. Õnneks hakkab tema parim sõber, Liisbet, koerakest teise nimega kutsuma. Kui lapsed ja valge koerake satuvad läbi toapõõsas asuva portaali kõrvalmaailmas asuvasse Pähkliorgu, selgub, et nimel on suur jõud. Sellest, kumb nimi saab koerakese omaks, sõltub jõhvikakarude, pähklisiilide, šokolaadijäneste ja paljude teiste Pähklioru elanike saatus. Kas suhkrutrollid vallutavad kogu selle kauni maailma või suudab neid keegi peatada?