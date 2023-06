IDEAALNE SUVELUGEMINE ⟩ Naine leiab oma intellektuaalse unistuste printsi. Kuidas tema süda võita?

«Võta heaks,» ütles Laurel, lugedes naise sõnadest välja, et too ei käi nii palju linnas nagu varem, ja sama oli vihjanud ka Alex. «Maga hästi.»

Oma toas viis Laurel end kurssi päeva jooksul saabunud sõnumitega. Ühe oli saatnud Emily, ütlemaks, et tema ja Chris kavatsevad veeta rahuliku õhtu, sest viimaste päevade sündmused olid ta ära väsitanud, ja Angie saatis teate, öeldes, et ta on linnast ära. Laurel oli lootnud, et ehk on seal midagi Markilt, aga kui polnud, otsustas ta veeta rahuliku õhtu oma toas armastatud «Mamma Mia!» filmi seltsis.

Öökapi sahtlis DVD leidmiseks ringi tuhnides avastas ta kirja, mille oli esimesel villas veedetud hommikul tallele pannud. Ta tõmbas selle ümbrikust välja ja hämmastus, nähes, et see polnud mitte üksnes advokaadibüroo märgukiri arve kohta, vaid et seal oli ka isiklik dokument – kiri Marnielt. Värisevate kätega istus Laurel tugitooli ja luges selle endale valjusti ette.

Minu kõige kallim Laurel!