Texase lapsevanemaid jahmatas Puhhi-raamat, mis õpetab koolitulistamise korral ellu jääma

Möödunud aastal sai maikuus Uvalde koolitulistamises surma 19 last ja kaks õpetajat. Proua Campose selgitusel on kummaline, et lastele koolis selliseid raamatuid jagatakse. «Raske on, kui peaksid lapsele armsat unejuttu lugema ja nüüd tuleb justkui kuidagi armsalt selgitada, millest see raamat on, aga see ei ole ju sugugi armas,» sõnas nördinud ema.