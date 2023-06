Barbara Kingsolver võitis naiste kirjanduauhinna juba teist korda

Naiste kirjandusauhinda antakse välja igal aastal ja selle võib võita ükskõik mis rahvusest naiskirjanik, kes on aasta jooksul on avaldanud inglise keeles täispika romaani, mis on avaldatud Ühendkuningriigis. Aastaid oli preemia sponsor Orange, kuid 2014. aastast on selleks Bailey's, mistõttu on ka auhinna täisnimetus nüüd Bailey's Women's Prize for Fiction. Preemia suurus on 30 000 naela.