«Minu majas on käinud sissetungija. Ta võib veel siin olla»

New Yorgi osariigi põhjaosas leitakse kummalisi hullusärkidesse mässitud ja kettidesse mähitud naiste surnukehasid. Kui FBI kohale kutsutakse, on veidraid mõrvu – ja niidiotste puudumist – arvestades vaid üks inimene, kelle poole pöörduda: eriagent Riley Paige.

Blake Pierce, «Röövitud». Foto: Raamat

Riley alles toibub eelmisest juhtumist ega kibele kohe uut vastu võtma, kuna on kindel, et teda piinanud sarimõrvar on ikka veel elus ja jälitab teda. Ta teab siiski, et tema oskus siseneda mõrtsuka mõttemaailma ja tema obsessiivne loomus on selle juhtumi lahendamisel hädavajalikud, ning ei saa keelduda – isegi kui see ta päris hulluks ajab.

Riley otsingud viivad ta sügavale mõrtsuka mõttemaailma, lastekodusse, vaimuhaiglasse ja vanglasse, kõike selleks, et mõista selle mehe psühhoosi ulatust. Taibates, et tal on tegemist tõelise psühhopaadiga, teab Riley, et mõrtsukas tapab peagi uuesti. Ent kuna kaalul on Riley töökoht ja perekond ning tema vaimne seisund on äärmiselt ebastabiilne, võib see kõik olla tema jaoks liig – ja mõrvari tabamiseks võib olla juba liiga hilja.

Loe raamatust katkendit!

***

Eriagent Riley Paige tardus vapustatult põrnitsedes paigale. Tema voodis poleks pidanud olema peotäit kivikesi. Keegi oli tema koju sisse murdnud ja need sinna pannud – keegi, kes tahab talle halba.