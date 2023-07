Noore naise nägu lõi särama.

«Hea meelega,» vastas ta.

Ta istus laua taha ja Huang lahkus köögist, et minna teiste juurde.

«Agent Paige, mina olen agent María de la Luz Vargas Ramírez.» Siis naine naeratas. «Tean, et see nimi on igavesti pikk ja kohmakas. See on Mehhiko värk. Mind kutsutakse Lucy Vargaseks.»

«Mul on hea meel, et te siin olete, agent Vargas,» sõnas Riley.

«Öelge mulle palun Lucy.»

Noor naine vaikis hetke ja silmitses Rileyt. Viimaks ta jätkas: «Agent Paige, loodan, et ma ei lähe üle piiri, kui seda ütlen, aga... teiega on tõeline au kohtuda. Olen teie tegemisi jälginud sestsaadik, kui FBI agendiks õppima hakkasin. Teie karjäär on vapustav.»

«Tänan,» vastas Riley.

Lucy naeratas imetlevalt. «See, kuidas te Petersoni juhtumi lahendasite – kogu see lugu hämmastab mind.»

Riley raputas pead.

«Soovin, et see oleks niisama lihtne,» sõnas ta. «Ta pole surnud. Tema oligi tänane sissetungija.»

Lucy põrnitses teda jahmunult.

«Aga kõik väidavad...» alustas Lucy.

Riley segas vahele.

«Keegi teine arvas samuti, et ta on elus. Marie, see naine, kelle ma päästsin. Ta oli kindel, et Peterson õrritab teda endiselt. Ta...»

Riley vaikis, meenutades valulikult Marie surnukeha tema enda magamistoas rippumas.

«Ta sooritas enesetapu,» lõpetas Riley.