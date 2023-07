Poetess Elina Naan soovitab 8 raamatut, mis puudutavad ja teevad kodust kodu

Elina on tundliku natuuriga andekas poetess, Kuu Ruum stuudio looja ning meditatiivsete iseendasse süübida aitavate teetseremooniate ja naisteretriitide läbiviija. Loominguline eneseväljendus selle kõige eriilmelisemal kujul saadab Elinat pea igas tema tegevusvaldkonnas. Elina esimene luulekogu «Lukuga päevik» ilmus 2018. aastal ning vallutas koheselt paljude lugejate südamed oma intiimsuse, aususe ja vahetu olekuga. Selle aasta maikuus aga üllatas poetess kõiki luulesõpru oma teise luulekoguga « Kuu luul », mis ilmutas end sel korral kahes formaadis- raamatuna ja sõsarprojektina heliteosega « Kuu luul. Sõna on sõnal » - digitaalselt ning vinüülil. Raamat jätkab sealt, kus esikteosega naiseks kasvamine pooleli jäi.

Lugemine on rännak. Reis endasse ja kuskile kaugele-kaugele korraga. Lapsepõlvekodu oli meil täis entsüklopeediaid ja raamatuid, kust sai tarkust taga ajada. Mind need teosed pigem kurvastasid. Palju fakte, vähe hinge ja mul olid alati faktide kõrvale sügavamad küsimused, filosoofiast ei teadnud ma siis tuhkagi.

Oma kodu luues hakkasin esimest korda kohtuma ilukirjandusega, mis avas justkui täiesti maagilise ukse inimhinge sügavustesse või harutas olemise võimalikkusi erinevates kihtides. Viimased 10 aastat on toonud lauale ka mitmeid n-ö eneseabiraamatuid. Veidral kombel on see sõna halva tooni külge tõmmanud, aga minu jaoks on need olnud ka justkui kaardid või entsüklopeediad, et ennast tundma õppida. Armastan ka lasteraamatuid ja kentsakas-olulist klassikat, mida võib tänapäeval, heal juhul, vaid loetud raamatupoodidest leida.