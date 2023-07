Komöödianäitleja Ellie Kemperi 3 lemmikraamatut, mis on tõlgitud eesti keelde

Ameerika näitlejanna ja koomik Ellie Kemper sai tuntuks telesarjast «Kontor», kus ta mängis kuus hooaega sekretäri nimega Erin Hannon, enne kui võttis enda kanda peaosa Netflixi sarjas «Unbreakable Kimmy Schmidt». Kemper on saanud kaks Primetime Emmy auhinnanominatsiooni komöödiasarja silmapaistva peaosatäitja kategoorias ning sarja viimane hooaeg jõudis eetrisse 2019. aasta jaanuaris. Ta on ka kirjastuse McSweeney's kaasautor, kirjutanud The Onionile ning avaldanud 2018. aastal isiklike esseede kogumiku «My Squirrel Days».

Ellie Kemper on enda sõnul kuulnud selle romaani kohta kriitikat ning peamiselt heidetakse ette, et peategelane Emma ei ole eriti meedliv tegelane. Tema meelest on see aga täiesti ebaoluline. «Salakaval, nutikas ja veenev Jane Austen on see, kes on meeldiv,» märgib ta, «ja lugeja on temaga alati suurepärases seltskonnas.»