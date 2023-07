Lugu julgest raamatust, mida süüdistatakse liigses nilbuses

Kerri Maheri «The Paris Bookseller» on romaan Pariisi kuulsast raamatupoest - Shakespeare and Company. Käisin tasuta linnatuuril, mis just selle eest pihta hakkas ning muidugi kommenteeris giid hirmpikka sissepääsusaba, et tegelikult pole seal midagi vaadata ja enamik inimesi isegi ei tea, miks pood oluline on. Veidi hiljem ise poodi külastades jäi see raamat silma, sest kuigi tuuril võeti paari lausega asutuse ajalugu kokku, on sellest ise lugemine midagi sootuks muud. Ja poodi tasub kindlasti külastada, seal on i-m-e-l-i-n-e õhkkond, soovitab raamatublogija Mariann Vendelin.