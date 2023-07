5 raamatut, mida iga üks peaks vähemalt korra elus lugema

«Loomade farm»

George Orwell

Loomade farm on petlikult lihtne lugu sigadest, kitsedest, lammastest, lehmadest, kutsikatest, kanadest ja inimestest — omamoodi muinasjutt. See romaan on terav kommentaar ühiskonna tsükli kohta, kus üks valitseja kukutatakse, et tema asemele saaks astuda teine rõhujast valitseja. Orwelli sõnul kajastab muinasjutt sündmusi, mis viisid 1917. aasta Vene revolutsioonini ja sealt edasi Nõukogude Liidu stalinlikku ajastusse.

«Tappa lauluräästast"

Harper Lee

See Pulitzeri auhinna võitnud romaan on kaasaegse Ameerika kirjanduse klassika, valusalt süütu ja värskendavalt aus. Väikeses lõunaosas Maycombi linnas Alabamast ainest saav teos esitleb lapse vaateid rassismist ja õiglusest.

«Uhkus ja eelarvamus»

Jane Austen

«Uhkus ja eelarvamus» on tuntud ajalooline romanss, klassika, kuid see on palju enamat! Lugege seda ainuüksi hiilgavate tegelaste pärast, kes on oma ajast tunduvalt ees feminismi ning ülimalt vaimukate dialoogidega.

«Kõiksuse lühiajalugu»

Bill Bryson

Kui plaanite oma elu jooksul ühe teadusliku raamatu läbi lugenud, lugege seda. Bill Bryson esitleb selles sõna otseses mõttes peaaegu kõige ajalugu – universumit, päikesesüsteemi, meie planeeti, inimkonda ja ka seda väga kaasahaaraval ja lõbusal viisil. Kohustuslik lugemine kõigile, olenemata haridustasemest.

«Alkeemik»

Paulo Coelho