LUGEMISSOOVITUS ⟩ Uus romaan, mis viib tunduvalt tihedamasse sõnavalda kui põnevikud enamasti viivad

Kui olete mitusetu päeva või nädalat või aastat järjest tasakesi timminud piima või õlut või mullivett või valget veini ja siis ühel päeval öeldakse, et mkmm, nõnda ei lähe mitte, ning lajatatakse lauale kange segujook (ütleme, Long Island Ice Tea), kus koos on kurat-teab-mis ja kedagi veel, ent mis ütlemata hea maitseb, siis… Siis te jääte tsimaruke jokki. Javier Cercas pakub samasugust toimet kirjanduslikul kombel.

Lugu ja kangelane on ägedad, aga mina rõhutan just seda külluslikku lopsakust, mis kirjelduste ja keelekasutuse kaudu tuleb. Kui tahate oma põnevikuelamuse harjumuspäraselt korrektsest kahemõõtmelisest ruumist uude mõõtmesse viia, siis hakake võimalusest kinni. Maamärgid, kaubamärgid ja meelemärgid (et mitte öelda –mürgid) naksavad lugejast kinni otse esimesel leheküljel ja teatavad kohe, et see ei ole raamat, mida püsti seistes ja spinatit näsides lugeda. Istuge mugavasse tugitooli, varuge aega ja valige juustud.