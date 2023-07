Eestlanna raamat on Ameerikas bestseller

Kristina on juulis ja augustis USAs raamatutuuril, jagab autogramme, esineb raamatupoodides ja annab intervjuusid tuntud kanalitele. Ameerikas on praegu tema tähelend, kuid kodumaal ei teata temast ja ta raamatust kuigi palju.

Kristina Mänd-Lakhiani, «Becoming Flawesome». Foto: Raamat

Rahvusvahelise haridustehnoloogia ettevõtte Mindvalley kaasasutaja, ettevõtja ja autor Kristina Mänd-Lakhiani on seni ainus eestlane, kelle raamatu võttis kirjastada maailma üks hinnatumaid kirjastajaid Hay House. Ta on ka ainus eestlane, kes saavutanud Wall Street Journali ja USA Today enimmüüdud raamatu autori tiitli. Juuni keskpaigast on Kristina raamat «Becoming Flawesome» müügil Inglismaal, USAs ja Austraalias.

Kes reisib maailma suurimates lennujaamades, siis suure tõenäosusega on sealsetes raamatupoodides vastu vaatamas eestlanna raamat.

«Kirjutasin raamatusse oma elukogemuse, siin taga on muidugi suur töö, kuid ühtlasi paistab, et sellist raamatut on inimestele vaja,» rõõmustab Kristina.

«Olin elus kohas, kus ma ei teadnud, kuidas edasi minna, kuid Mindvalley kaasasutajana taipasin, et olen ju ümbritsetud maailma parimatest õpetajatest, autoritest, treeneritest, terapeutidest, koolitajatest… Võtsin need teadmised endasse ja alustasin uuesti. Hakkasin otsima teed segadusest välja, ennast uuesti otsima ja leidma. Tekkisid küsimused kes ma sisimas olen, mida ma siin elus teen, miks mind on vaja. Jagan raamatus viise, kuidas elada endaga rahus, leida oma kutsumus ja olla õnnelik,» jutustab Kristina.

Raamat on Eestis müügil ingliskeelsena, kuid juba aasta lõpus ilmub ka eestikeelne versioon.