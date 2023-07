Mõrvaüsteerium majas, mis on sõna otseses mõttes merre kukkumas

Minu vanaema päris Seaglassi oma emalt, kes väidetavalt võitis selle kaardimängus ühelt purjus hertsogilt. Räägitakse, et koha endine omanik oli kurikuulus elunautija, kes ehitas 19. sajandi alguses selle üpris omamoodi maja, kus rikastele sõpradele meelelahutust pakkuda. Kuid ta armastas liialt alkoholi ja pärast oma «suvelossi» ühele naisele kaotamist uputas ta mured ja ka iseenda ookeani. Traagilisest minevikust hoolimata on see koht samamoodi meie perekonna osa nagu minagi. Vanaema on siin elanud sünnist saati. Aga kuigi ta pole ilmaski tahtnud kusagil mujal elada ja on lasteraamatute kirjutamisega paraja varanduse teeninud, pole ta oma kodusse kunagi kuigi palju investeerinud. Selle tagajärjel on Seaglass sõna otseses mõttes merre varisemas ja tõenäoliselt pole seda enam kauaks, nagu mindki.

Meri on tillukest maalappi, millele maja peaaegu kakssada aastat tagasi ehitati, aja jooksul aeglaselt murendanud. Oma osa on nõudnud avatus kõigile Atlandi ookeani loodusjõududele ning sajandeid saart mõjutanud tuul ja vihm. See maja on täis saladusi ja niiskust. Kuid hoolimata kooruvast värvist, kriiksuvatest ustest ja igivanast sisustusest on Seaglass mulle tundunud alati kodusem kui ükski teine paik. Mina olen ainus, kes siin endiselt sageli käib: lahutatud vanemad, igaühe isiklik elu ja õed, kellega mul on nii vähe ühist, et meid on raske sugulasteks pidada, on muutnud perekonna kokkusaamised väga haruldaseks. Sellepärast ongi see nädalalõpp mitmes mõttes väga eriline. Kahetsus haihtub vanusega, vihkamine tuleb ja läheb, kuid süütunne võib kesta kogu elu.