Taylor Swifti loomevarguses süüdistanud naine loobus kohtuvõitlusest

Vastavalt möödunud aasta augustis Tennessee föderaalkohtule esitatud kaebusele väitis Teresa La Dart, et Taylor Swifti raamatusse kopeeriti tema 2010. aastal ilmunud raamatu «Lover» «disaini- ja tekstielemente». Kohtudokumentide kohaselt väitsid autori advokaadid, et Grammy võitja raamat, mida müüdi ainuüksi USA-s 2,9 miljonit eksemplari, rikkus Teresa La Darti autoriõigusi ning et Taylor Swift võlgneb talle üle ühe miljoni dollari suuruse hüvitise, edastab E News.