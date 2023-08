FCK WAR ⟩ Kuidas öelda väikevennale, et tema isa on pommitabamuses õhku haihtunud?

Iris kartis, et ema hakkab tekkinud olukorras süüdistama isa, kes oli tegelikult keelitanud ema juba esimeste põgenike seas lahkuma, maalides nende kodulinna saatusest väga sünge pildi. Irise teadmist mööda oli isa rääkinud esmakordselt midagi sarnast juba kolm nädalat tagasi, mil sõjakas vaenlane kinnitas oma rahumeelseid kavatsusi ning uinutas sellega ilmselt lisaks riigi poliitikutele ja väejuhtidele ka Irise kasuisa valvsuse. Irisele tundus, et kasuisa viivitas lahkumisega ennekõike kiusu pärast, sest tema ja Irise isa vahel oli alati mingi kana kitkuda. Ema oli jäänud kasuisaga ühele meelele ja arvanud, et isa tekitas asjatut paanikat, ja et küll NATO väed kaitsevad oma liitlasriike rünnaku korral. Ilmselt soovis kasuisa üksnes seda, et tema sõna jääks vaidluses isaga peale, kuid erinevalt isast polnud tema elukutseline sõjamees ega teadnud sõjapidamisest midagi, nagu näitas ka tegelikkus, mil asjad pöördusid järjekindlalt halvemuse poole lausa tundidega.